Napoli, Mainoo esce allo scoperto: è rottura totale con il Manchester United

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha rivelato che Kobbie Mainoo avrebbe chiesto la cessione al Manchester United per dissidi con Rúben Amorim, tecnico dei Red Devils. Il Napoli, da tempo sulle tracce del centrocampista inglese, attende con attenzione gli sviluppi della situazione.

Napoli, Mainoo ai ferri corti con Amorim: addio a un passo

Le due sconfitte consecutive con Benfica e Udinese hanno nuovamente fatto emergere le difficoltà riscontrate dal Napoli in questa prima stagione. A Lisbona e Udine, inoltre, è apparsa chiara la difficoltà degli azzurri di far fronte all’emergenza infortuni, soprattutto a centrocampo. Ecco perché già a gennaio il DS Giovanni è chiamato a intervenire per dare ad Antonio Conte almeno un’alternativa in più in quel reparto.

Il nome che circola da settimane con maggiore insistenza è quello di Kobbie Mainoo. Il classe 2005 ha trovato pochissimo spazio finora con il Manchester United. Il suo rapporto con Rúben Amorim, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, è ai minimi termini. Per questo motivo, avrebbe chiesto la cessione già a gennaio, anche per non perdere la possibilità di partecipare al Mondiale 2026.