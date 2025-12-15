Napoli, il gesto di De Laurentiis in vista della Supercoppa

Il Napoli si lecca le ferite dopo la sconfitta patita per mano dell’Udinese. I ragazzi di Conte sono tornati da Udine senza punti, di fatto andando incontro alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella in Champions League contro il Benfica di José Mourinho.
Napoli verso la Supercoppa
Ora il prossimo impegno contro il Milan in Supercoppa sarà importante anche per andare incontro alla possibilità di portare a casa un trofeo, dare nuova linfa alla stagione e sperare di rientrare poi per l’ultima gara del 2025 con la consapevolezza di essere una squadra importante.
Il primo posto, la difesa dello Scudetto, restano ovviamente obiettivi primari per gli azzurri, ma al tempo stesso c’è la necessità di fronteggiare anche il tema degli infortuni che in casa Napoli ha assunto una forma molto importante.
Il gesto di De Laurentiis in vista della Supercoppa
Secondo quanto riportato in queste ore da Il Mattino, il presidente De Laurentiis sarebbe pronto ad un gesto importante proprio in vista della partenza per l’impegno legato alla Supercoppa.
Il patron, infatti, resterà con la squadra per tutto il tempo in Arabia, la seguirà per mostrare vicinanza a tutto l’ambiente. Un gesto importante che vuole rappresentare anche un segnale chiaro da parte del club. Uniti, per andare incontro ad un obiettivo comune.