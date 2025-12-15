“Imperdonabile”: bocciatura pesantissima dopo Udinese-Napoli

Una sconfitta pesante e amara, quella del Napoli in campionato contro l’Udinese, la seconda di fila dopo il ko rimediato in Champions League contro il Benfica. Per gli azzurri un’occasione sprecata, primo ceduto consegnato nelle mani dell’Inter di Chivu ha battuto il Genoa ed approfittato così della debacle del Napoli e dello stop del Milan contro il Sassuolo.

Napoli, Hojlund bocciato dai quotidiani

Uno dei giocatori che ha deluso maggiormente è stato di sicuro Rasmus Hojlund, protagonista in negativo di un match che l’ha visto sottotono e non in grado di sfruttare le occasioni a disposizione.

Per l’attaccante danese la seconda prestazione opaca dopo quella di Lisbona, un segnale negativo che però rappresenta quello che è stato il trend di tutta la squadra. Sia col Benfica che contro l’Udinese, infatti, il Napoli ha dimostrato una passività risultata fatale per l’epilogo dei due match.

Hojlund, giudizi impietosi dai quotidiani

Il Corriere dello Sport ha rifilato un 4.5 a Hojlund, con un giudizio molto negativo:

“Fino a 2’ dal 90’ tra i più presenti: ma il gol che divora, a un passo dalla porta, ha un peso specifico troppo grande. Non da lui, ma forse la posizione del compagno sarebbe stata valutata”.

Pesante anche il voto della Gazzetta dello Sport, anche qui un 4.5:

“Confronto aspro con Kabasele, non ne esce vincitore: 14 palle perse e quando è solo davanti alla porta, manda alto da due passi. Imperdonabile”.

Anche Il Mattino ci va giù pesante, con lo stesso voto: