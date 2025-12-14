Napoli Basketball sogna ancora la Coppa Italia: battuta Cremona 102-76

Il Napoli Basketball conquista la vittoria in casa contro Cremona e spera ancora per un posto alle final eight di Coppa Italia

Primo quarto

Buona partenza per Napoli, con Flagg protagonista di una tripla e penetrazione fino al ferro. Nel finale di primo periodo si sblocca anche Simms. Gli azzurri approcciano bene a livello offensivo. Concedono qualche tiro di troppo dall’arco a Cremona, che realizza con facilità. 20-17

Secondo quarto

Approccio positivo per la formazione di coach Magro con un parziale di 7-1 nei primi tre minuti. Jones prova a scuotere Cremona post timeout di coach Brotto con una schiacciata. Napoli si fa trascinare dal caldo pubblico dell’Alcott Arena e mette su un altro parziale di 16-0 in 3 minuti e mezzo. Cremona lascia tanto spazio dall’arco, ma questa sera gli azzurri sono caldissimi. Chiudono il primo tempo con il 43% da tre. 54-35

Terzo quarto

Anigbogu nervoso, soffre la buonissima prestazione di Croswell. I due prendono il tecnico a 2 minuti dall’inizio del terzo periodo. Cremona prova a reagire di forza, ma Flagg è in stato di grazia e punisce nuovamente dai tre punti. La formazione di Brotto perde tanti palloni e spreca in attacco. Serata storta. E d’altronde il rendimento fuoricasa è negativo. Ottimo impatto anche di Treier che realizza la sua terza tripla del +22 a 2′ minuti dall’ultimo quarto. 75-57

Quarto quarto

Faggian e Treier martellano ancora dall’arco e infiammano il palazzetto, superando quota 80 punti. L’intero periodo è una passeggiata per il roster di coach Magro. Flagg chiude a 21 punti e 6 assist, bene anche Bolton con 15 punti e 6 assist. Protagonista assoluto Croswell con 14 punti e 6 rimbalzi. Napoli impeccabile, Cremona invece si scioglie come neve al sole. 102-76

Tabellino Napoli-Cremona

Napoli: Flagg 21 punti, Bolton 15, Croswell 14, Treier 14, Mitrou-Long 11, Simms 11, El Amin 9, Faggian 5, Gloria 2

Cremona: Veronesi 16 punti, Casarin 12, Durham 11, Jones 11, Willis 8, Anigbogu 7, Ndiaye 6, Grant 3, Galli 2