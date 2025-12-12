Udinese-Napoli, turnover ed un rientro per Conte: le ultime

Il calendario del Napoli è estremamente fitto. Campionato, Coppa Italia e Champions League, tutto ravvicinato nelle ultime settimane, ed è proprio per questo che Antonio Conte proverà a gestire le forze andando a lavorare anche su coloro i quali hanno giocato meno fino a questo momento.

Udinese-Napoli pronto un mini turnover

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha dato le ultime riguardanti il Napoli e quelle che saranno le scelte di Antonio Conte in vista del prossimo match contro l’Udinese.

“Deciderà Conte ma è ovvio che dopo la sconfitta in Champions la condizione fisica di alcuni titolarissimi ha mostrato deficit evidenti e quindi ci sarà un minimo di turnover“.

Udinese-Napoli, torna Gutierrez e Vergara titolare?

Ci sarà, poi la possibilità per Conte di tornare a schierare Miguel Gutierrez, che tornerà a tutti gli effetti disponibile per il match. C’è poi la possibilità concreta che a Vergara venga data la possibilità di tornare in campo dal primo minuto.