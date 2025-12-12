Napoli-Mainoo, svolta per la trattativa: le ultime di Sky

Che Kobbie Mainoo sia uno degli obiettivi del Napoli per il mercato di gennaio, è un aspetto ormai noto da tempo. Il centrocampista del Manchester United ha catturato l’attenzione del club azzurro che sta attenzionando il ragazzo ormai da diverso tempo.

Napoli su Mainoo, c’è il sì del calciatore

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato delle ultime riguardanti questa voce di mercato in chiave Napoli ai microfoni di Sky Sport, dando alcune novità importanti.

“Novità su Mainoo? L’interesse da parte del Napoli c’è: il ragazzo è seguito con attenzione da mesi e non ci sono grossi problemi con il calciatore, che aprirebbe anche ad un cambio di squadra. I partenopei, però, non stanno affondando”.

Napoli frenato, quando si può chiudere?

Il Napoli, come affermato dallo stesso Luca Marchetti, sta valutando attentamente la situazione senza, però, andare ad affondare il colpo: clima di attesa in casa azzurra, con Giovanni Manna che valuterà il tutto per la prossima sessione di mercato.