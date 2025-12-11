Mercato Napoli, la trattativa tramonta: arriva la smentita di Fabrizio Romano

L’esperto di mercato, Fabrizio Romano, si è espresso in maniera piuttosto chiara e netta su Adam Marusic, nome che era circolato anche in orbita Napoli negli scorsi giorni per un possibile colpo a parametro zero in estate. Il terzino montenegrino, in scadenza di contratto con la Lazio, è stato proposto a diversi club ma, stando a quando sostenuto dall’insider, al momento non c’è alcuna avances concreta da parte della società azzurra, focalizzata su altri obiettivi.

Marusic-Napoli, Romano: “Opportunità proposta, ma nessun’offerta”

Il contratto di Adam Marusic, terzino montenegrino di proprietà della Lazio, scadrà il prossimo giugno. Il 33enne è oramai un veterano del campionato di Serie A e la sua duttilità e affidabilità difensiva potrebbero far molto comodo a tante società. Negli scorsi giorni si è parlato di lui in ottica Milan, Juventus e anche Napoli. Tuttavia, come segnalato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la pista partenopea risulta pressocché inesistente.

Ecco quanto sostenuto dal giornalista sul proprio canale YouTube:

“Si è detto di un Napoli in trattativa per prendere Marusic a zero durante il mercato estivo. Quel che mi risulta è che Marusic è stato offerto a diverse squadre come un’opportunità, ma ad oggi il Napoli non sta lavorando in maniera attiva. Non mi risulta alcuna offerta, non mi risultano trattative né che il Napoli stia spingendo”.

I numeri stagionali di Marusic

Da sempre, Adam Marusic è n giocatore estremamente affidabile e molto legato alla Lazio. Come sottolineato poc’anzi, il nativo di Belgrado è un elemento molto utile per la sua duttilità. In questa stagione, sotto la guida tecnica dell’ex allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, è sceso in campo in 14 occasioni tra Serie A e Coppa Italia, realizzando un solo assist. Caratteristiche tipiche da giocatore molto difensivo, che farebbe molto comodo per cercare solidità e dare fiato agli stankanovisti in occasioni di turnover.