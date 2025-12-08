Napoli, quando torna Lukaku: c’è l’annuncio sul possibile rientro

Il Napoli ha definitivamente lasciato alle spalle il momento buio prima della sosta. Le vittorie con Atalanta, Roma e Juventus hanno confermato come gli azzurri si stiano ritrovati. Ora, però, a tenere banco è il tema infortuni. I campioni d’Italia sembrano perseguitati dalla sfortuna, con lo score di almeno un infortunio a settimana. Si spera, dunque, di poter presto riavere a disposizione gli azzurri a box, a partire da Romelu Lukaku. Quando tornerà in campo il belga?

Si avvicina il rientro di Lukaku: il Napoli vuole portarlo in panchina già con il Benfica

Nelle scorse settimane si era parlato di una possibile convocazione di Lukaku già con la Roma. Le cose, però, non sono andate come previsto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tanto atteso ritorno in campo di Big Rom starebbe finalmente per arrivare. Il Napoli punta a riaverlo già per la sfida di Champions League con il Benfica di mercoledì.

Nel peggiore dei casi il belga dovrebbe tornare in panchina per la prossima gara di campionato contro l’Udinese, ma la speranza è di poterlo rivedere già per il match di mercoledì. Nelle prossime ore verrà fatta maggiore chiarezza, ma in ogni caso la sensazione è che molto presto i tifosi partenopei potranno tornare a rivedere in campo Lukaku.