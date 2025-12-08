Napoli, infortunio serio per il titolarissimo del Milan: salta il big match di Supercoppa?

Lunedì sera di totale tranquillità per il Napoli, con i tifosi azzurri che possono sedersi comodamente sul divano per gustarsi le restanti partite di Serie A dopo la convincete vittoria di ieri contr la Juventus. Un occhio di riguardo soprattutto sul Milan, impegnato proprio in questi minuti contro il Torino. I rossoneri, avversari del Napoli nella lotta Scudetto e presto anche nella semifinale di Supercoppa, hanno perso per infortunio uno dei loro grandi protagonisti: Rafael Leao.

Problema all’adduttore per Leao: a rischio la sfida di Supercoppa con il Napoli?

In un primo tempo decisamente deludente per il Milan, con il Torino avanti per 2-1, ad aggiungere ulteriore negatività ai rossoneri ci ha pensato Leao. Verso la mezz’ora, infatti, il portoghese ha accusato un fastidio all’adduttore, essendo poi obbligato al cambio. Una perdita pesante per il Milan, che rischia di perdere la sua stella per diverso tempo.

Se, infatti, dovesse trattarsi di un infortunio all’adduttore, Leao rischierebbe di restare fuori per molte settimane. Quasi certa la sua assenza nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli in programma il prossimo 18 dicembre. Proprio come i partenopei, anche il Milan non sembra avere pace sul fronte infortuni: con Gimenez ai box e con Pulisic non al meglio per influenza, ora Allegri perde anche Leao, restando di fatto solo con Nkunku come attaccante.