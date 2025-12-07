Home ->

ULTIM’ORA – Svelata la formazione ufficiale del Napoli contro la Juve: chi giocherà

Formazione ufficiale del Napoli contro la Juve

Manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida tra il Napoli e la Juve, in programma alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Grande attesa a Fuorigrotta per un match molto atteso in casa partenopea, considerando anche i risvolti che potrebbe avere l’incrocio con la squadra bianconera.

Entusiasmo sugli spalti, con un Maradona tutto esaurito pronto a regalare il sostegno ai propri beniamini, a caccia di un’ulteriore conferma agli ultimi risultati positivi che hanno riportato il Napoli, senza considerare i parziali delle partite già giocate – in testa alla classifica, insieme al Milan.

Napoli – Juve: ecco le scelte ufficiali di mister Conte

Chi giocherà dal primo minuto per il Napoli nella sfida contro la Juve? In questi istanti sono state diramate le scelte ufficiali di Antonio Conte, che per l’occasione continua a proseguire la strada del 3-4-2-1, in parte anche obbligato dalle numerosi defezioni in mezzo al campo.

Questa la formazione titolare designata dal tecnico leccese:

NAPOLI (3-4-2-1) – Milinkovic – Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund.

