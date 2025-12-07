Spalletti ed il ritorno a Napoli, come lo sta vivendo? La rivelazione di Sky Sport

Quello di Luciano Spalletti è un ritorno a Napoli dopo le gioie vissute in azzurro. Lo scudetto vinto due anni fa, un successo che ha spinto l’allenatore addirittura a tatuare sul braccio quel momento iconico. Poi l’addio, qualche rivelazione particolare, il rapporto con De Laurentiis e quello con la città.

Luciano Spalletti ha poi vissuto la delusione della Nazionale, quindi l’approdo alla Juventus per provare a risollevare le sorti di una squadra che ha vissuto un avvio di stagione non particolarmente positivo.

Il ritorno di Spalletti a Napoli: la rivelazione

Ma come sta vivendo, Luciano Spalletti, questo primo ritorno a Napoli da avversario? A rivelarlo ci ha pensato Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, che ha rivelato in diretta quelle che sono state le prime sensazioni riguardo l’allenatore della Juventus.