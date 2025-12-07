Nuovo annuncio di Manna sul mercato: lo ha detto prima di Napoli – Juve!

Poco prima del fischio d’inizio della sfida, il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto ai microfoni di DAZN, parlando tra le altre cose anche di calciomercato. Importanti le dichiarazioni da parte dell’uomo mercato azzurro, che ha lanciato messaggi importanti anche sulla partita stessa.

Di seguito, le parole di Giovanni Manna prima del match tra il suo Napoli e la Juventus:

“È importante dare continuità, questo è il terzo scontro diretto consecutivo. Ieri Spalletti ha detto che la maglia della Juventus è stata cucita sulla pelle per vincere, quella del Napoli è stata cucita sulla pelle per sognare.

Siamo in un momento di grande emergenza, come la Juventus. Ci siamo anche caricati, non abbiamo altre scelte. Le partite si possono vincere o perdere, ma dobbiamo essere noi.

Problemi liste? A gennaio saremo pronti a cogliere le opportunità, intanto speriamo di recuperare i nostri calciatori che sono forti. Potrebbero esserci anche delle uscite, restiamo vigili”.