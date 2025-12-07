Napoli-Juventus non solo in campo: tre nomi possono accendere il duello di mercato

Napoli-Juventus in campo ma non solo. Stasera la sfida tra due squadre che vogliono portare a casa i tre punti e che faranno di tutto per riuscirci, al contempo c’è anche il mese di gennaio che è nel mirino di entrambe. Il mercato di fatto rappresenterà un altro terreno di scontro per i due club.

La sessione invernale è ormai alle porte, mancano pochi giorni: molti saranno i nomi che potrebbero incuriosire le due squadre, alcuni di questi potrebbero accendere dei veri e propri duelli di mercato.

Napoli-Juve, tre nomi che possono accendere lo ‘scontro’

Niccolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato attraverso il proprio canale YouTube, soffermandosi proprio sullo scontro Napoli-Juventus che potrebbe accendersi non solo in campo. Ci sono almeno tre nomi che sono nel mirino di entrambe le squadre.

“Norton-Cuffi, Palestra, Thiago Gabriel sono giocatori che piacciono ad entrambe le dirigenze. Quindi occhio ai possibili duelli di mercato, dopo lo scontro che c’era stato due anni fa per Kephren Thuram, lì si era imposta la Juve dopo che il Napoli aveva avuto la meglio su altri fronti. La sensazione è che tra Napoli e Juve possano esserci scintille non solo in campo, ma anche sul mercato”, ha detto Schira.