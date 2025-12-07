Napoli-Juve, Conte punta su due ‘assi nella manica’ per stravolgere la partita

Il Napoli si trova ad affrontare la Juventus in un momento cruciale della stagione. La squadra azzurra dovrà fare di tutto per provare a portare a casa la vittoria e tenere il passo dell’Inter, ad oggi capolista del campionato dopo il successo di ieri contro il Como.

Antonio Conte deve far fronte anche ad una serie di infortuni che hanno colpito la compagine azzurra, ultimo quello di Stan Lobotka costretto a fermarsi proprio negli scorsi giorni. Ed ecco che sono tante le ipotesi di formazione, ma ci sono alcune certezze sulle quali l’allenatore vuole assolutamente puntare.

Napoli-Juve, l’idea di Conte

L’allenatore del Napoli sa bene che la partita si svilupperà anche attraverso l’apporto che daranno alcuni dei suoi calciatori. Ed ecco che in queste ore emergono anche alcuni temi legati alla partita e quelli che potrebbero essere i protagonisti del match.

L’edizione di oggi de La Repubblica ha fatto il punto della situazione, ponendo l’attenzione su due calciatori che saranno identificati da Antonio Conte come elementi chiavi per andare a decidere la partita.

Gli assi nella manica del Napoli