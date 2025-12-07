Napoli, il gran colpo dalla Premier non tramonta: nuovo sondaggio in queste ore

Il Napoli continua a guardarsi intorno, in attesa della prossima sessione di calciomercato. La sfida con la Juventus sta ovviamente catalizzando l’attenzione in queste ore, con gli azzurri che proveranno a mettere in campo una prestazione importante per tenere il passo dell’Inter.

Al tempo stesso, però, Giovanni Manna non ha perso di vista quelle che sono le necessità della squadra di Antonio Conte, nel breve e nel lungo termine. Ecco perché in queste ore è emersa una notizia che potrebbe riaccendere le voci riguardo un vecchio pallino di mercato che ancora adesso potrebbe concretizzarsi.

Napoli, non tramonta l’idea Chiesa: le ultime

Secondo quanto riportato da TMW, l’idea Federico Chiesa non sarebbe del tutto tramontata in casa azzurra. Il Napoli avrebbe fatto un nuovo sondaggio con il Liverpool per arrivar al calciatore italiano. I Reds vivono una stagione molto complessa, il che potrebbe aprire a scenari imprevedibili per il futuro.

Non c’è, però, soltanto il Napoli sulle tracce di Chiesa: oltre alla squadra partenopea, infatti, anche la Roma avrebbe fatto un sondaggio per l’ex calciatore di Juventus e Fiorentina.

Napoli-Chiesa, possibile già a gennaio?

Ma quando potrebbe concretizzarsi la possibile operazione? Il Napoli guarda ovviamente a lungo termine, anche la prossima estate potrebbe rappresentare un punto di approdo possibile per l’attaccante.

Al tempo stesso, però, non è da escludere la partenza anche a gennaio: il calciatore potrebbe lasciare Liverpool in prestito, anche se molto dipenderà dal futuro di Salah che in queste ore ha fatto emergere mal di pancia e difficoltà relazionali con l’allenatore Arne Slot.