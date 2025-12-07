Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Kalulu a valanga su Olivera: gli azzurri chiedono il rosso, sentite la moviola di Marelli

Napoli Juve: le parole di Marelli sul contatto Kalulu Olivera

Nel corso di Napoli – Juventus, il difensore bianconero Pierre Kalulu ha rischiato grosso con un intervento su Mathias Olivera. Tale episodio ha scatenato la rabbia della panchina azzurra, mentre Luciano Spalletti invocava un fallo antecedente all’episodio in questione. Il VAR non è intervenuto, non ravvisando estremi di gioco pericoloso.

Napoli – Juve, la moviola sul contatto Kalulu – Olivera

Queste le parole di Luca Marelli rilasciate nel corso della sfida a DAZN, in merito al contatto tra Kalulu e Olivera:

“Abbiamo rivisto tutte le inquadrature possibili, confermo che si tratta per me di cartellino giallo ma bastava qualche cm più in alto per essere episodio da rosso”.

