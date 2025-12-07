Di Lorenzo da brividi su Hojlund: le parole in diretta fanno impazzire i tifosi

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato a DAZN poco dopo il fischio finale della partita contro la Juventus, vinta dalla sua squadra per 2-1. Grande protagonista Rasmus Hojlund, a cui il numero 22 ha rivolte parole bellissime a DAZN.

Queste le parole di Giovanni Di Lorenzo a DAZN:

“Fa piacere questa vittoria, anche stasera abbiamo fatto una bella partita con grand ritmo come ci chiede il mister. Queste sono le nostre caratteristiche, siamo contenti per Rasmus che oggi ha fatto due gol ma in tutte le partite ci aiuta”.

“Nelle difficoltà, viene fuori la persona e il gruppo. È stato un momento difficile, ma abbiamo risposto alla grande e questo è sintomo di un grande gruppo e sono contento”.