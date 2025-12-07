Home ->

Conte: “A questi ragazzi va detto solo grazie”, poi l’annuncio su Lobotka

di
Antonio Conte parla dopo Napoli - Juve

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN poco dopo il fischio finale della sfida tra il suo Napoli e la Juventus, vinta dai campioni d’Italia in carica per 2-1.

Napoli – Juve, le parole di Conte dopo il match

Queste le parole del tecnico partenopeo a DAZN:

“Complimenti ai calciatori perché c’è continuare a dire loro grazie. In un momento di grandissima difficoltà a livello proprio numerico stiamo facendo delle cose incredibili. Chi gioca, risponde sempre presente e con grande personalità e senso di responsabilità. Sono cresciuti molto questi ragazzi, mi riempie di orgoglio perché comunque sentono questo momento particolare che stiamo attraversando e danno risposte incredibili”

“Scott sicuramente, così come tutti gli altri, stanno facendo un qualcosa di straordinario a livello di presa della coscienza e a livello di crescita. Si vede in tutti i ragazzi. Parliamo di Scott, ma anche Eljif ha fatto una prestazione importante. È difficile trovare parole per loro: abbiamo giocato tre scontri diretti in una situazione di grande emergenza. L’emergenza continua ma rimango sbalordito dall’entusiasmo che ci stanno mettendo, adesso c’è da riposare perché abbiamo due giorni e poi giochiamo con il Benfica. Cercheremo di prepararla un po’ di più alla lavagna perché questi ragazzi stanno dando tanto”

“Ogni partita ha diverse fasi: i ragazzi sanno benissimo che se possiamo pressare, lo dobbiamo fare. Penso che comunque difendere e correndo in avanti non ci fa correre tanti rischi: stasera abbiamo subito solo due tiri, per il resto è stata una partita giocata con grande energia e con grande vigore tattico, con delle giocate anche importanti che prepariamo in settimana. Per quello che riguarda il centrocampo, non recupera nessuno: per Lono calcoliamo un 10-15 giorni per recuperarlo. Poteva andare peggio, ma quest’anno è un po’ particolare: lo avevo fatto riposare contro il Cagliari per limitare i rischi, ma nel torello ha avvertito il fastidio. Nella difficoltà, stiamo trovando sempre delle soluzioni e va dato il merito anche allo staff. Senti che c’è lo spirito giusto, c’è voglia di essere tutti uniti in questo momento in cui siamo in difficoltà numerica”

