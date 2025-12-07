Buongiorno, la verità sulla clausola e sul possibile addio al Napoli: l’esperto di mercato è sicuro

Alessandro Buongiorno è senza dubbio un difensore che il Napoli considera un tassello importante per il proprio presente ma, evidentemente, anche per il futuro. Le indiscrezioni su possibili offerte hanno riacceso l’attenzione, spingendo l’esperto Nicolò Schira a chiarire la posizione del club. Il tema riguarda la sua permanenza immediata e la reale portata della clausola rescissoria. Il quadro che emerge è netto: la società vuole stabilità in un reparto che Antonio Conte ritiene decisivo. Un segnale che conferma obiettivi e ambizioni della squadra partenopea.

La posizione del Napoli su Buongiorno

Il dibattito si è alimentato dopo alcune voci che suggerivano movimenti imminenti intorno al difensore della Nazionale. Schira ha spiegato che il Napoli ha ribadito la propria linea e ha definito con precisione il perimetro del discorso. Il club vede in Buongiorno una figura centrale del progetto e considera eventuali trattative premature e non coerenti con i piani della società.

A questo si aggiunge un elemento legato alla clausola inserita nel contratto. Schira ha ricordato che esiste una soglia fissata a 70 milioni, non valida però a stretto giro.

Il riferimento non lascia spazio a interpretazioni. Le decisioni sono in mano al club, che non ha intenzione di alterare un equilibrio costruito negli ultimi mesi.

Il contesto tecnico e le prospettive future

Per il Napoli trattenere Buongiorno significa lanciare un messaggio chiaro: continuità e identità prima di ogni valutazione economica. La vicenda mostra quanto sia importante consolidare i punti cardine della rosa. È un modo per dare fiducia a un gruppo che vuole restare competitivo e mostrare attaccamento alla propria idea di crescita.

La decisione del club di blindare Alessandro Buongiorno racconta la volontà di proteggere un valore tecnico e umano. Un segnale che parla al presente e guarda alle stagioni che verranno.