Buongiorno e Milinkovic-Savic, c’è un tabù da sfatare in Napoli-Juventus

La sfida tra Napoli e Juventus, oltre a rappresentare un grande classico del nostro calcio, avrà un’importanza rilevante anche per quanto riguarda i punti in palio: entrambe le squadre, infatti, hanno bisogno di vincere per inseguire i propri obiettivi.

La squadra di Spalletti vuole restare ancorata alla zona europea, gli azzurri vogliono tenere il passo dell’Inter che ieri ha battuto il Como guadagnando anche il primo posto in classifica.

Napoli, Buongiorno e Milinkovic-Savic ed il tabù da sfatare

Ci sono due giocatori azzurri che affronteranno la partita in maniera particolare. Si, perchè Alessandro Buongiorno e Vanja Milinkovic–Savic saranno particolarmente stimolati a giocare contro la Vecchia Signora per un motivo molto chiaro.

Entrambi, infatti, non hanno mai battuto la Juventus in carriera: un dato particolare che potrebbe rendere la partita di entrambi ancor più stimolante.

I numeri di Buongiorno e Milinkovic-Savic con la Juventus

Il difensore ha collezionato cinque precedenti contro i bianconeri: quattro pareggi e una sconfitta. L’anno scorso il 2-1 del Napoli al ritorno, ma Buongiorno era out per infortunio.

Poi c’è Milinković-Savić: nove incroci con la Juventus, nessun successo. All’attivo ben sei sconfitte e tre pareggi. Occasione ghiotta, dunque, stasera per entrambi i giocatori del Napoli.