Assurdo prima di Napoli – Juve, gesto gravissimo contro i bianconeri: cos’è successo

Pochi minuti e allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta andrà in scena la sfida tra il Napoli e la Juventus, ma un episodio molto grave è stato svelato nel corso del pre partita a DAZN. Secondo quanto svelato in diretta dalla giornalista Federica Zille, il bus della Juventus è stato colpito da alcune pietre. Nulla, fortunatamente, di grave: soltanto lo spavento e qualche vetro rotto, così come riferito dalla medesima fonte nel corso del collegamento al Maradona.

Napoli – Juve: cosa è successo prima della partita

Anche il dirigente della Juventus, Giorgio Chiellini, ha commentato tale episodio:

“Eravamo abituati a ben di peggio, si poteva evitare il passaggio in mezzo ai tifosi ma tutto tranquillo”.

Per fortuna, non ci sono state conseguenze gravi, ma il medesimo resta assolutamente un episodio totalmente da condannare.