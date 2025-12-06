Mainoo – Napoli, aggiornamento da Fabrizio Romano: novità importantissima sull’affare

Il Napoli ora mette nel mirino la sfida contro la Juventus. Il fischio d’inizio è in programma per domenica 7 dicembre, alle ore 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona. Poco meno di ventiquattro ore, dunque, separano le due compagini da una sfida dai significati e dai possibili risvolti tutt’altro che banali.

Antonio Conte arriva alla sfida con non pochi problemi in termini di indisponibilità. In particolare, il centrocampo è davvero ridotto all’osso dopo lo stop di Stanislav Lobotka, che si aggiunge agli infortuni (ben più gravi) di Kevin De Bruyne, Billy Gilmour e Frank Zambo Anguissa. Per questo motivo, il Napoli guarda con grande attenzione a Kobbie Mainoo: arrivano aggiornamenti sulla trattativa da parte di Fabrizio Romano, che conferma la possibile traccia di calciomercato.

Kobbie Mainoo è l’obiettivo numero uno per il centrocampo della SSC Napoli: a confermarlo è ancora una volta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che sul suo canale italiano di You Tube fa sapere:

“C’è grande tensione nella risposta di Amorim, è dimostrazione di come la situazione sia tesa. È già la seconda/terza volta che non usa parole di protezione per lui.

La crepa con lo United si sta facendo ancora grande, ma manca ancora l’ok al prestito dal club. C’è la coppa d’Africa e lo United non muore dalla voglia di cederlo dalla prima settimana di gennaio. Quindi vorrebbe tenerli con se e poi dare il via libera ai prestiti in base a come va la Coppa d’Africa.

Non può aspettare per sempre, ma il Napoli rimane molto interessato e attento. Tra i tanti club, il Napoli è più di una tentazione per lui”