Il sostituto di Lobotka e la scelta su Politano: tutte le ultime di formazione su Napoli-Juve

Mancano poco meno di ventiquattro ore alla sfida, attesissima, tra il Napoli e la Juve, che chiuderà la domenica della giornata del campionato di Serie A ora in corso. Grande curiosità per capire come sarà accolto Luciano Spalletti, alla sua prima partita da avversario al Maradona, dopo il suo addio agli azzurri, ma c’è frattanto anche la volontà di darsi un ulteriore segnale da mandare a tutto il campionato.

Antonio Conte ci arriva con non poche difficoltà, dal punto di vista degli infortuni. Lo stop di Stanislav Lobotka costringe il tecnico leccese – altro grande ex della serata di Fuorigrotta – a rivedere ulteriormente i propri piani. Al suo posto, con ogni probabilità, si vedrà Eljif Elmas, al momento in vantaggio su Antonio Vergara, malgrado la prova convincente di quest’ultimo contro il Cagliari.

News SSC Napoli, la probabile formazione contro la Juve

Sembrano esserci pochi dubbi su quale sarà la formazione che Antonio Conte metterà a punto per il suo Napoli, in vista della sfida contro la Juventus.

Confermatissimo il modulo (il 3-4-2-1, ndr) con Milinkovic – Savic pronto a guidare la linea difensiva composta dal trio Beukema – Rrahmani – Buongiorno. A centrocampo, sulle fasce spazio a Di Lorenzo e Olivera, con Elmas e McTominay pronti ad agire in mediana. Avanti, è possibile che Conte punti ancora su David Neres e su Noa Lang, a supporto di Rasmus Hojlund. C’è ancora qualche possibilità per Matteo Politano, però, che ha ritrovato la titolarità contro il Cagliari. Nel caso in cui dovesse esserci la seconda di fila dal primo minuto, l’ex Inter e Sassuolo potrebbe avere la meglio su Lang.