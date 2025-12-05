Napoli, l’obiettivo di mercato esce allo scoperto: l’ha detto sul possibile trasferimento

Dopo un mercato estivo da assoluta protagonista, ora ci si chiede se il Napoli si prenderà la scena anche a gennaio. I tanti infortuni hanno messo in ginocchio i campioni d’Italia, con Antonio Conte che ha bisogno di qualche rinforzo per poter allungare una coperta al momento cortissima. Sono tanti i nomi accostati ai partenopei e in questa lunga lista c’è anche Mattia Zanotti, terzino destro ex Inter attualmente in Svizzera al Lugano. Il diretto interessato ha parlato del possibile trasferimento.

Napoli su Zanotti, il terzino resta vago: “Non parlo di mercato”

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile interesse del Napoli per Zanotti, considerato come uno dei papali eredi di Giovanni Di Lorenzo. L’indiscrezione è arrivata alle orecchie dello stesso terzino del Lugano che, intervenuto sulla tv svizzera RSI, ha cercato di aggirare il tema, preferendo non parlare di mercato:

Ho sentito poco fa questa notizia, non lo sapevo neanche. Quindi no, non ho discusso con nessuno. Del mercato non mi piace parlare e non lo farò mai più. Ora penso solo al Lugano e a vincere la prossima partita.

Smentita totale, dunque, da parte di Zanotti, che ha affermato di non aver avuto nessun contatto con il Napoli. Ovviamente nessuno, tranne i diretti interessati, può sapere come siano andate realmente le cose. Quel che è certo è che i campioni d’Italia si stiano muovendo anche per rafforzare la corsia di destra. Se tra i profili attenzionati c’è anche Zanotti lo dirà il tempo.