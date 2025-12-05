Centrocampo, De Laurentiis e Conte sono d’accordo: svelato il possibile colpaccio!

Il Napoli mette nel mirino la prossima sfida, attesissima, contro la Juventus. L’incrocio contro i bianconeri non è mai banale e questa volta, visto il ritorno allo stadio Diego Armando Maradona di Luciano Spalletti, l’appuntamento è ancor più imperdibile. Antonio Conte arriverà alla partita con l’ennesima defezione a centrocampo: Stanislav Lobotka, stando a quanto rivelato nelle scorse ore, non sarà del match per un risentimento muscolare.

Ciò mette l’accento, in maniera ancor più concreta, sulla necessità di intervenire sul centrocampo a gennaio. L’edizione odierna de Il Mattino, oltre che a parlare di Kobbie Mainoo, ha svelato che Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte sono in pressing anche per Lorenzo Pellegrini della Roma.

Calciomercato SSC Napoli, per gennaio occhio a Pellegrini: le ultime

In casa Napoli si guarda con grande interesse alla situazione tra la Roma e il suo ex capitano, Lorenzo Pellegrini. A confermarlo è il quotidiano Il Mattino, che a tal riguardo scrive:

“Conte e De Laurentiis sono d’accordo, su un nome da inseguire: Lorenzo Pellegrini. È in scadenza a giugno, può essere un colpaccio nella sessione invernale soprattutto se la Roma aprirà alla cessione del suo, ormai, ex capitano. La trattativa c’è”.

Ultime news Napoli, le ultime su Kobbie Mainoo

La medesima fonte fa il punto della situazione anche su Kobbie Mainoo, l’altro grande nome nel mirino del club campione d’Italia in carica per gennaio.

Di seguito, quanto scritto da Il Mattino in merito: