Napoli-Cagliari, malore per un tifoso al Maradona durante il match

A ridosso della vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari, c’è da registrare anche un altro episodio accaduto proprio a ridosso della fine del match: un tifoso azzurro avrebbe avuto un malore proprio nel finale della partita, durante i calci di rigore.

L’accaduto ha ovviamente provato l’immediato intervento dei sanitari che si sono prontamente mobilitati per soccorrere l’uomo.

Napoli-Cagliari, malore sugli spalti per un tifoso

L’uomo è stato caricato su un’ambulanza e prontamente trasferito in ospedale dove riceverà soccorso in maniera approfondita. Intervento celere e veloce da parte di sanitari e steward che sono intervenuti in maniera tempestiva.

Il tutto è accaduto in Tribuna Posillipo: allarme anche per tutti gli altri tifosi presenti che hanno assistito all’episodio, momenti di preoccupazione che hanno ovviamente caratterizzato i minuti finali della partita proprio all’interno del settore. Seguiranno aggiornamenti.