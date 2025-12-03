Milinkovic-Savic scherza sul rigore tirato in Napoli-Cagliari: “L’ho fatto meglio di lui…”

Un rigore parato, quello decisivo contro Lovumbo, ma anche un rigore segnato: la simpatica serata di Vanja Milinkovic-Savic che è stato grande protagonista al Maradona nella vittoria degli azzurri contro il Cagliari.

Il Napoli accede ai quarti di finale della competizione, affronterà la vincente tra Fiorentina e Como e si proietta al prossimo ed importante match di campionato contro la Juventus. Proprio l’ex portiere del Torino ha parlato ai microfoni di Sportmediaset.

Napoli-Cagliari, le parole nel post partita di Milinkovic-Savic

Il portiere del Napoli ha ovviamente parlato del rigore segnato contro il Cagliari, scherzando con il compagno di squadra Buongiorno:

“L’importante è che l’ho tirata dentro, poi come l’ho tirata… Sicuramente l’ho tirata meglio di lui (ride riferendosi a Buongiorno, ndr). No, solo per pararli e basta. Ce li abbiamo i tiratori bravi quindi non c’è bisogno”.

Vanja ha poi toccato il tema legato al prossimo match contro la Juventus: per lui, ex portiere del Torino, sarà un derby personale?