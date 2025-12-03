La carica di Buongiorno: il messaggio in vista di Napoli-Juventus

La vittoria in Coppa Italia è arrivata ai calci di rigore contro il Cagliari, un successo che proietta gli azzurri ai quarti di finale della competizione ma anche alla prossima di sfida di campionato contro la Juventus. Il big match della prossima giornata di campionato potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque per gli azzurri.
Ed ecco perchè arrivarci con un successo di sicuro darà morale a tutto l’ambiente, al netto della modalità con la quale il Napoli ha superato gli ottavi di finale della Coppa Italia. Tra i protagonisti anche Alessandro Buongiorno, uno dei tiratori andati a segno durante i calci di rigore.
Napoli, il messaggio di Buongiorno in vista della Juve
Lo stesso difensore azzurro ha parlato proprio nel post partita ai microfoni di Sportmediaset, soffermandosi proprio sulla partita vinta contro il Cagliari ma anche sul prossimo match di campionato contro i bianconeri.
“I rigori sono sempre difficili da affrontare, siamo contenti di essere passati“.
Poi un passaggio proprio sulla Juventus:
“Ci dà sicuramente una grande carica, cercheremo di prepararla al meglio in questi giorni con il mister, dopo stasera che cercheremo di riposare“.