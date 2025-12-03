“Deve continuare a lavorare!”: Conte tiene con i piedi per terra uno degli azzurri

Il Napoli ha vinto ai calci di rigore contro il Cagliari, conquistando così i quarti di finale della Coppa Italia: adesso la prossima avversaria che sarà una tra Fiorentina e Cagliari, la consapevolezza di poter contare anche su quei calciatori che non riescono a trovare grande spazio in campionato e Champions, vedi Ambrosino e Vergara.

Antonio Conte è soddisfatto delle risposte avute dai calciatori, come detto anche in conferenza stampa: “Giochiamo ogni tre giorni e non possiamo giocare solo con gli stessi. Sono contento delle rispote avute, sappiamo che ci sarà da soffrire”.

Napoli, Conte parla di Lucca dopo il gol

Anche Lorenzo Lucca è stato protagonista, autore del gol che tenuto azzurri e sardi sul momentaneo 1-1 fino ai calci di rigore. L’allenatore ha parlato proprio dell’ex attaccante dell’Udinese, complimentandosi ma al tempo stesso cercando di tenerlo con i piedi per terra.