Roma-Napoli, contatto Koné-Rrahmani: Rocchi fa chiarezza

Intervenuto a “Open VAR”, trasmissione in onda su DAZN, Gianluca Rocchi si è soffermato a lungo sulla decisione dell’arbitro Davide Massa di non fischiare il fallo di Amir Rrahmani su Manu Koné. Il designatore arbitrale considera corretta la scelta del direttore di gara: il gol del Napoli, quindi, è regolare.

Rocchi: “Giusto non fischiare il fallo di Rrhamani”

A distanza di quasi 48 ore, continua a tenere banco l’episodio che ha deciso il posticipo tra Roma e Napoli. Il mancato fischio di Davide Massa in occasione del contatto tra Amir Rrhamani e Manu Koné ha ovviamente diviso gli addetti ai lavori. Tuttavia, pochi minuti fa, parlando a “Open VAR” su DAZN, Gianluca Rocchi ha definitivamente risolto la questione.

Il designatore arbitrale, infatti, ha elogiato Massa per il perfetto posizionamento in campo, che gli ha consentito di prendere la decisione corretta. Tanti complimenti anche al VAR, che ha supportato l’arbitro in un contesto ambientale tutt’altro che semplice. A testimonianza della complessità della scelta, Rocchi ha ammesso che lui, con ogni probabilità, avrebbe fischiato calcio di punizione per la Roma.

Ecco le sue dichiarazioni a “Open VAR”: