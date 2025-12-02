Napoli, Gilmour rassicura tutti: messaggio social ai tifosi

Billy Gilmour si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema di pubalgia che lo affligge da tempo. Il centrocampista scozzese, in un lungo post su Instagram destinato ai tifosi del Napoli, ha già mostrato tutta la sua voglia di tornare in campo il più presto possibile.

Napoli, Gilmour fiducioso: “Sono impaziente di tornare”

Fermo dallo scorso 1° novembre, ieri Billy Gilmour è stato operato al Wellington Hospital di Londra per guarire dalla pubalgia che lo tormenta da mesi. Serviranno tra le sei e le otto settimane per rivedere il classe 2001 in campo. In attesa di potersi nuovamente allenare agli ordini di Antonio Conte, il centrocampista scozzese ha affidato a Instagram le sue prime sensazioni post-intervento: