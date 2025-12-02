Napoli, Gilmour rassicura tutti: messaggio social ai tifosi

Billy Gilmour si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema di pubalgia che lo affligge da tempo. Il centrocampista scozzese, in un lungo post su Instagram destinato ai tifosi del Napoli, ha già mostrato tutta la sua voglia di tornare in campo il più presto possibile.
Napoli, Gilmour fiducioso: “Sono impaziente di tornare”
Fermo dallo scorso 1° novembre, ieri Billy Gilmour è stato operato al Wellington Hospital di Londra per guarire dalla pubalgia che lo tormenta da mesi. Serviranno tra le sei e le otto settimane per rivedere il classe 2001 in campo. In attesa di potersi nuovamente allenare agli ordini di Antonio Conte, il centrocampista scozzese ha affidato a Instagram le sue prime sensazioni post-intervento:
“L’inizio della strada verso la guarigione dopo un intervento chirurgico riuscito. Dopo un periodo di fastidio persistente, abbiamo lavorato con degli specialisti per trovare il momento giusto per sottopormi alle cure e lasciarmi alle spalle questo problema. Mi mancheranno i giorni delle partite e i tifosi, ma sono già impaziente di tornare in campo e concentrarmi sul viaggio che mi aspetta. A presto a tutti“.