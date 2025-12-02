Napoli, il calciomercato degli azzurri si sblocca. Manna ha in mente un colpo da una diretta concorrente dello Scudetto, l’Inter. I partenopei, dopo l’infortunio di De Bruyne, vogliono muoversi a centrocampo e tenteranno l’affondo per Davide Frattesi, ormai ai margini del progetto Chivu.

Il ds del Napoli, Giovanni Manna, ha fatto il punto su come si muoveranno gli azzurri durante il mercato di gennaio, queste le sue parole a riguardo: “Il focus a gennaio sarà sul centrocampo”. Delle parole che nascono dall’emergenza a centrocampo che ha colpito la squadra di Antonio Conte, che deve trovare un sostituto a De Bruyne.

Per quanto il fuoriclasse belga sia insostituibile a livello di qualità, secondo Valter di Maggio, Manna starebbe pensando a Davide Frattesi per trovare un’alternativa in quel ruolo. Queste le parole del giornalista rilasciate a Radio Kiss Kiss: “Il Napoli lo vorrebbe, vuole capire se ci sono le condizioni con l’Inter per l’eventuale cessione. Il calciatore continua a trovare poco spazio e verrebbe molto volentieri a Napoli, soprattutto da Antonio Conte”