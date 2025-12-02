Napoli, il calciomercato degli azzurri si sblocca. Manna ha in mente un colpo da una diretta concorrente dello Scudetto, l’Inter. I partenopei, dopo l’infortunio di De Bruyne, vogliono muoversi a centrocampo e tenteranno l’affondo per Davide Frattesi, ormai ai margini del progetto Chivu.
Napoli, Manna prepara l’all-in per Frattesi
Il ds del Napoli, Giovanni Manna, ha fatto il punto su come si muoveranno gli azzurri durante il mercato di gennaio, queste le sue parole a riguardo: “Il focus a gennaio sarà sul centrocampo”. Delle parole che nascono dall’emergenza a centrocampo che ha colpito la squadra di Antonio Conte, che deve trovare un sostituto a De Bruyne.
Per quanto il fuoriclasse belga sia insostituibile a livello di qualità, secondo Valter di Maggio, Manna starebbe pensando a Davide Frattesi per trovare un’alternativa in quel ruolo. Queste le parole del giornalista rilasciate a Radio Kiss Kiss: “Il Napoli lo vorrebbe, vuole capire se ci sono le condizioni con l’Inter per l’eventuale cessione. Il calciatore continua a trovare poco spazio e verrebbe molto volentieri a Napoli, soprattutto da Antonio Conte”