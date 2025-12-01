Home ->

“Si è operato”: comunicato UFFICIALE della SSC Napoli, stop lungo

Il Napoli ha trovato finalmente una quadra nel campo, sia per il cambio modulo che, evidentemente, per un confronto diretto tra lo spogliatoio e lo stesso Antonio Conte. Quest’ultimo è apparso carico come non mai, pronto a superare ogni ostacolo che possa diventare un pericolo per il suo Napoli. Tra di essi, c’è senza dubbio quello legato ai (numerosi) infortuni che stanno affliggendo la rosa partenopea.

In queste ore è arrivata la novità in merito a Billy Gilmour: il centrocampista scozzese si è sottoposto all’intervento chirurgico per porre rimedio a una pubalgia che non gli dà pace.

Notizie SSC Napoli, il comunicato degli azzurri su Billy Gilmour

L’intervento chirurgico di Billy Gimour era ampiamente preannunciato, ma ora c’è anche la conferma: intervento perfettamente riuscito per il centrocampista della SSC Napoli.

Di seguito, il comunicato del club partenopeo:

“Billy Gilmour oggi è stato sottoposto a intervento chirurgico al Wellington Hospital di Londra. L’intervento è stato eseguito dal prof. Ernst Schilders, esperto in questa tipologia di infortuni, assistito dal dott. Gennaro De Luca”.

