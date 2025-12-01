McTominay, ennesima dichiarazione d’amore per Napoli: parole straordinarie!

Nel corso della serata, Scott McTominay è stato senza dubbio il più premiato al Gran Galà del Calcio. In quest’ultimo, lo scozzese è stato nominato sia nella top XI che come MVP della Serie A 2024-25, a dimostrazione di come il suo apporto per la vittoria del campionato per gli uomini di Antonio Conte sia stato senz’altro molto importante.

Tutta gioia e soddisfazione che lo stesso numero 8 dei partenopei non ha nascosto sul palco di Milano, lanciando l’ennesima dichiarazione d’amore ai colori azzurri, oltre che a tutta la città napoletana a cui lui è molto legato fin dal suo arrivo in Serie A.

Ultimissime notizie SSC Napoli: sentite McTominay dal Gran Gala del Calcio

Queste le parole del centrocampista di proprietà della SSC Napoli, Scott McTominay, rilasciate nel corso della premiazione al Gran Gala del Calcio:

“Tutto ciò è sensazionale per me, è incredibile essere qui e vincere questo premio. Voglio dire grazie a tutti: alla squadra, allo staff e ai compagni. Per me, il rapporto con Napoli è speciale, ci sono tanti luoghi speciali per me. È stata una scelta facile accettare di andare a Napoli, sono venuto senz’altro nel posto giusto”.

Parole che testimoniano, ancora una volta, come tra il Napoli e Scott McTominay il legame sia ben saldo, con lo scozzese che ormai è l’uomo simbolo di un’intera città.