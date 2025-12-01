Gli chiedono dei nuovi acquisti, la risposta di De Laurentiis è imperdibile: avete sentito?

Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport poco prima dell’inizio del Gran Galà del Calcio, dove verranno premiati i calciatori migliori, e non solo, del 2025. Nel corso della sua intervista, il numero uno azzurro ha parlato anche dei nuovi giocatori.

Di seguito, le parole del patron partenopeo Aurelio De Laurentiis in merito ai nuovi acquisti:

“I tanti infortuni hanno permesso ai nuovi di mostrare le proprie qualità, sono giocatori straordinari. Sono convinto che faremo un grande campionato

Quest’anno con 4 competizioni e i vari infortuni tutti stanno avendo la possbilità di mettersi in mostra. Neres ha già segnato più dell’anno scorso e siamo appena agli inizi”.