Gli chiedono dei nuovi acquisti, la risposta di De Laurentiis è imperdibile: avete sentito?

Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport poco prima dell’inizio del Gran Galà del Calcio, dove verranno premiati i calciatori migliori, e non solo, del 2025. Nel corso della sua intervista, il numero uno azzurro ha parlato anche dei nuovi giocatori.
Ultime news SSC Napoli, De Laurentiis: “Tutti stanno avendo la possibilità di mettersi in mostra”
Di seguito, le parole del patron partenopeo Aurelio De Laurentiis in merito ai nuovi acquisti:
“I tanti infortuni hanno permesso ai nuovi di mostrare le proprie qualità, sono giocatori straordinari. Sono convinto che faremo un grande campionato
Quest’anno con 4 competizioni e i vari infortuni tutti stanno avendo la possbilità di mettersi in mostra. Neres ha già segnato più dell’anno scorso e siamo appena agli inizi”.