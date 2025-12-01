De Laurentiis show: attacco al sistema calcio e gag contro DAZN, è successo tutto in diretta!

Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, non spreca mai occasione per usare il suo modo di fare diretto: un vero e proprio show quello che andato in scena nel corso del Gran Gala del Calcio. Il patron azzurro, in modo particolare, ha avuto da ridire sul sistema calcio e si è lasciato andare a una frecciatina, lanciata in modo tagliente e ironico, nei confronti di DAZN.
Notizie Napoli calcio, le parole del presidente Aurelio De Laurentiis
Queste le parole del numero uno della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis:
“Le Nazionali? Noi dovremmo iniziare prima i campionato e chiuderli anzitempo, in modo che non si vada ad accavallare con gli impegni delle nazionali.
Serie A con meno squadre? Non conta il numero delle società, ma la qualità. C’è un grande errore, la spada di damocle delle retrocessioni: se hai paura di retrocedere non investi. Dovremmo fare gli Stati generali del calcio dove voglio vedere i fondi e chi c’è davvero dietro, vedere se capiscono di calcio.
Se DAZN ci dovesse abbandonare con ha abbandonato la Francia, saremmo tutti in grande difficoltà. Lavorano bene? Quando hanno commentatori filo romanisti… (ride, ndr)”.