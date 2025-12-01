De Laurentiis parla di Bologna – Napoli e non solo: “Sono convinto succederà quest’anno”

Un momento particolarmente positivo per il Napoli, che ha vinto nella partita di domenica sera contro la Roma e riaggancia nuovamente il primo posto, seppur in coabitazione con il Milan. Gli ultimi risultati hanno sicuramente fatto felice lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, che su X dopo le ultime vittorie molto importanti ha scritto alla squadra per dare il suo sostegno e per palesare la sua soddisfazione.

Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato poco prima dell’inizio della cerimonia del Gran Gala del Calcio. Di seguito, quanto dichiarato dal numero uno azzurro:

“Se uno ha molti incidenti è chiaro che può esserci un momento di sconforto che può contaminare lo spogliatoio. Poi state minimizzando il Bologna che è una grande squadra. Italiano è un grande allenatore, quando era a La Spezia andai a fargli i complimenti nello spogliatoio, gli sono sempre rimasto affezionato, lo stimo. Detto ciò il Napoli è più forte dell’anno scorso, ma ai nuovi va dato il tempo di capire dove si trova e affezionarsi alla maglia. I tanti infortuni hanno permesso ai nuovi di mostrare le proprie qualità, sono giocatori straordinari. Sono convinto che faremo un grande campionato, ma bisogna avere rispetto per gli avversari, siamo tutti lì e per questo darà un grande campionato.

Più emozionante il primo o il secondo scudetto vinto? Credo che l’emozione dipenda dal momento. Si fa confuzione su cosa sia l’amore. L’amore è un motore eccezionale, perfetto. Proprio perché è perfetto in pochi lo riescno a valutare. Ci vuole grande rispetto e lavoro, purché sia fatto con l’amore di cui parlavamo.

L’altro anno avevamo una sola competizione da fare ed era difficile far venire fuori tutti i calciatori a disposizione. Quest’anno con 4 competizioni e i vari infortuni tutti stanno avendo la possbilità di mettersi in mostra. Neres ha già segnato più dell’anno scorso e siamo appena agli inizi”.