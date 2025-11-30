Tutto è pronto allo stadio Olimpico di Roma per il big match tra i giallorossi e il Napoli. La squadra di Gasperini punta a mantenere la vetta della classifica, temporaneamente persa a favore del Milan. Il Napoli tenterà di raggiungere i rossoneri, con conseguente sorpasso proprio ai danni dei giallorossi. A parlare del momento dei partenopei si è presentato ai microfoni Sam Beukema.

Beukema nel pre-partita: “Dobbiamo dare un segnale”

Sam Beukema ha parlato prima del match tra Roma e Napoli. Queste le sue parole a DAZN.

Sulla difesa a 3.

“Mi trovo bene sia a tre sia a quattro. Secondo me a tre posso e possiamo essere più aggressivi, ma mi trovo bene in entrambi i sistemi”.

Dare un segnale.

“Dobbiamo dare un segnale dopo le due vittorie. Alterniamo buone prestazioni ad altre meno buone, soprattutto buone in casa e meno in trasferta. Sta a noi dimostrare che ci siamo e dobbiamo fare bene dopo i due successi consecutivi”.

Ritorno all’Olimpico.