Napoli, ADL esulta dopo la vittoria in casa della Roma: messaggio da brividi per Conte

La grande vittoria del Napoli contro la Roma provoca una grande reazione da parte del patron dei partenopei Aurelio De Laurentiis. Il presidente degli Azzurri esprime la propria soddisfazione dopo i tre punti pesantissimi ottenuti in casa della squadra, fino a quel momento, prima in classifica. Il gol di Neres porta i tre punti e l’elogio di ADL.
Napoli, ADL esulta: “Grande gruppo guidato da un vero condottiero”
Aurelio De Laurentiis ha affidato ed espresso il proprio attaccamento e la propria felicità per la vittoria del suo Napoli ai social. Sul proprio profilo ufficiale X, infatti, il patron partenopeo ha espresso grande soddisfazione mandando un messaggio da brividi per Conte.
Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero!— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 30, 2025