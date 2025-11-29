Home ->

Copertina Calcio Napoli

Spalletti accende Napoli-Juve: “Non so che comportamento avranno i napoletani”

di
Luciano Spalletti nel post partita contro il Cagliari

La prossima settimana, precisamente domenica 7 dicembre alle ore 20.45, il Napoli di Antonio Conte sfiderà la Juventus. I tifosi azzurri, oltre ad affrontare la storica rivale, ritroveranno per la prima volta da avversario Luciano Spalletti: l’ex allenatore partenopeo ha acceso il big match con le sue dichiarazioni.

Napoli, Spalletti pronto al ritorno: ecco le sue parole

Al termine della gara vinta per 2-1 contro il Cagliari, Luciano Spalletti è intervenuto nella consueta intervista post partita su Dazn. Il tecnico di Certaldo, fautore del terzo Scudetto azzurro, domenica prossima tornerà al Maradona, ma questa volta non con la tuta dei padroni di casa, bensì in veste di allenatore della Juventus.

Spalletti, nel post partita, ha risposto prontamente alla domanda sul suo ritorno a Napoli da avversario:

“Io so cosa proverò, ma ancora non so quale sarà il loro comportamento… Immagino tutta la felicità che avrò in quel momento, nel rientrare in quello stadio”

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie