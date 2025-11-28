Napoli in Champions: ottavi, playoff o eliminazione? L’algoritmo svela tutte le percentuali

Il percorso del Napoli in Champions League entra nella fase decisiva e le proiezioni statistiche aiutano a capire quali scenari attendono la squadra. Il modello creato da Football Meets Data, aggiornato al 27 novembre, indica le probabilità di accesso agli ottavi, ai playoff e l’eventuale eliminazione.

I numeri sono rilevanti perché arrivano a ridosso dell’ultimo turno e mostrano come gli azzurri siano ancora in corsa, ma con margini più ridotti rispetto ad altre grandi d’Europa. La situazione del girone e le prestazioni delle rivali completano il quadro che interessa anche la UEFA Champions League nel suo insieme.

Napoli, percentuali basse per gli ottavi ma playoff alla portata

L’algoritmo offre una fotografia precisa sulle possibilità della squadra. Secondo Football Meets Data, il Napoli ha una percentuale ridotta di accesso alla fase a eliminazione diretta. Il dato più significativo riguarda la possibilità di entrare nelle prime otto squadre del torneo.

“Napoli 4% per rientrare nella Top 8.”

Molto più alta, invece, la proiezione che riguarda il raggiungimento della Top 24, cioè la soglia che determina l’accesso ai playoff e consente di restare nel percorso principale della Champions League.

“Napoli 85% per rientrare nella Top 24.”

Il valore del dato è legato al rendimento delle avversarie di girone e alla struttura del nuovo formato, che permette margini più ampi anche in caso di partenza complicata. Per gli azzurri, la possibilità di continuare il percorso europeo resta concreta.

Il confronto con le big europee e il peso del nuovo format

Le percentuali pubblicate mostrano un dominio evidente di club come Arsenal, Bayern Monaco e Real Madrid, quasi certi di un posto negli ottavi. A seguire ci sono squadre come Inter, Manchester City e Paris Saint Germain, che presentano percentuali molto elevate. Il Napoli si trova in una fascia più bassa, simile a quella di altre squadre italiane come Atalanta e Juventus, segno di un equilibrio che rispecchia l’andamento del girone.

Nella nuova Champions League ogni punto pesa. I numeri dell’algoritmo rappresentano una linea guida utile, ma la variabile tecnica e la capacità di reagire nelle gare decisive fanno ancora la differenza. Restare in corsa permette agli azzurri di continuare a competere con le grandi d’Europa e alimenta l’idea di un gruppo che vuole mostrare carattere anche nei momenti più delicati.