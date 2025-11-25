Napoli-Insigne, clamoroso retroscena di Manna: è successo la scorsa estate

Ancora pochi minuti e sarà tempo di Champions League per il Napoli. Al Maradona tornerà a sentirsi la famosa musichetta, con gli azzurri pronti ad affrontare il Qarabag. Obbligo tre punti per i campioni d’Italia, che non possono permettersi altri passi falsi se vogliono centrare la qualificazione ai playoff. Intanto, nel pre-partita, il ds Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Napoli, Manna sul mercato: “Dovrà essere di opportunità”

Il dirigente azzurro ha parlato delle prossime strategie di mercato, sottolineando come a gennaio è tutto più difficile e che ci si muoverà solo se ci saranno delle reali opportunità da non farsi sfuggire: