Napoli-Insigne, clamoroso retroscena di Manna: è successo la scorsa estate

Ancora pochi minuti e sarà tempo di Champions League per il Napoli. Al Maradona tornerà a sentirsi la famosa musichetta, con gli azzurri pronti ad affrontare il Qarabag. Obbligo tre punti per i campioni d’Italia, che non possono permettersi altri passi falsi se vogliono centrare la qualificazione ai playoff. Intanto, nel pre-partita, il ds Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.
Napoli, Manna sul mercato: “Dovrà essere di opportunità”
Il dirigente azzurro ha parlato delle prossime strategie di mercato, sottolineando come a gennaio è tutto più difficile e che ci si muoverà solo se ci saranno delle reali opportunità da non farsi sfuggire:
Noi abbiamo fatto un mercato importante, chiaro che a centrocampo siamo corti. A gennaio è difficile, dovrà essere di opportunità. Insigne? Non andrebbe neanche in lista perché formato in casa. A parte gli scherzi, abbiamo parlato con lui in estate, ma abbiamo altre problematiche e altre priorità. Poi Lorenzo è un giocatore importante e forte. Quando aggiungi tanti giocatori nuovi non è scontato che l’alchimia scatti subito. Sono qui da sei mesi, cresce la fiducia.