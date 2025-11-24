Mercato, il Napoli cambia registro a gennaio: cos’ha deciso De Laurentiis

Il Napoli riparte dopo la vittoria contro l’Atalanta e lo fa ridefinendo le proprie priorità. Aurelio De Laurentiis ha voluto ribadire la sua vicinanza ad Antonio Conte e ha confermato piena fiducia al direttore sportivo Giovanni Manna, che avrà maggiore autonomia nelle prossime operazioni, secondo La Repubblica. La società valuta un mercato più sostenibile, con un’attenzione rivolta a profili giovani e con ingaggi più equilibrati, in una fase delicata per la costruzione del progetto tecnico.

La nuova linea tracciata da De Laurentiis

Il Napoli ha vissuto giorni più sereni dopo il successo contro l’Atalanta. La presenza del presidente Aurelio De Laurentiis ha contribuito a consolidare un clima positivo nello spogliatoio e attorno al lavoro di Antonio Conte.

Il club vede questa fase come un punto di rilancio, con l’obiettivo di proseguire un percorso tecnico che punti alla stabilità e ai risultati nelle prossime settimane. Dentro questo scenario prende forma anche una revisione della strategia sul mercato.

Mano libera a Manna per il mercato di gennaio

Secondo La Repubblica, il presidente ha confermato piena fiducia nel d.s. Giovanni Manna, che avrà un margine decisionale più ampio sulle scelte da compiere a gennaio.

La linea individuata dalla società guarda a un ridimensionamento degli ingaggi e a un’età media più bassa, con acquisti sostenibili e mirati. L’intenzione è costruire una rosa competitiva ma più equilibrata nei costi, un punto chiave per la programmazione futura.

Giovani, sostenibilità e progettualità

Il Napoli entrerà nella prossima sessione con una filosofia chiara: individuare giocatori di prospettiva, capaci di integrarsi rapidamente nel lavoro di Conte e funzionali al progetto tecnico. Un approccio coerente con le esigenze della Serie A e con i piani economici del club, che guarda alla crescita senza rinunciare alla competitività.

Un orientamento che segna un cambio di passo importante, utile per rafforzare l’identità della squadra e aprire un percorso più stabile a medio termine. Una scelta che il club spera possa unire visione e risultati.