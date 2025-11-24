Mazzocchi cuore di Napoli: il suo gesto per i tifosi è da pelle d’oca!

Pasquale Mazzocchi, si sa, è uno dei calciatori più apprezzati dalla tifoseria partenopea. L’esterno azzurro ha avuto modo di scendere in campo nella gara contro l’Atalanta, vinta dai campioni d’Italia in carica per 3-1, raccogliendo l’applauso dei tifosi presenti allo stadio Diego Armando Maradona nella partita di sabato sera.

Un gesto che non è passato inosservato per il calciatore, che sui social ha lanciato un messaggio bellissimo alla sua gente che mai ha smesso di acclamarlo.

Notizie Napoli calcio, Mazzocchi ringrazia i tifosi con un post sui social

Il suo essere napoletano è senza dubbio una qualità che i tifosi del Napoli amano in modo particolare. Per questo motivo, seppur non proprio al centro delle varie scelte di Antonio Conte, soprattutto in questa prima parte di stagione, i suoi tifosi lo acclamano continuamente.

“È bello sempre sentire il calore della propria gente. Forza Napoli sempre”.

Inutile, forse, anche sottolineare il plebiscito di cuori azzurri che, anche sotto al post in questione, ha palesato tutto il suo affetto per l’esterno ex Salernitana.