Insigne svela tutto sull’addio al Napoli: c’entra De Laurentiis, che retroscena

Lorenzo Insigne è stato ospite dell’evento ospite all’evento Viva el Tour con Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano. L’ex Toronto è tornato a parlare anche del suo addio al Napoli, svelandone di preciso la modalità e il ruolo che ha avuto il presidente De Laurentiis in questa scelta.
“Non mi sarei mai permesso”, Insigne fa chiarezza su tutto
Una carriera praticamente con l’azzurro cucito addosso. Dieci anni difficilmente si dimenticano, a cui bisogna aggiungere quelli trascorsi nelle giovanili del Napoli. Insigne ha fatto luce sul suo addio, esprimendosi così:
“Se sono andato via per problemi? Assolutamente no. Io sarei rimasto, ma il Presidente ha fatto una scelta che andava rispettata. Non c’è stato nessun problema con lui o con i tifosi. I matrimoni si fanno in due, io ho fatto la mia scelta anche se calcisticamente non è andata bene in Canada. Non mi sarei mai permesso di chiedere al Napoli quelle cifre così alte che mi ha offerto il Toronto”.