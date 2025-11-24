Gli chiedono del rapporto tra la squadra e Conte: risposta nettissima di Buongiorno

Alessandro Buongiorno ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia di Napoli – Qarabag, match di UEFA Champions League valido per la quinta giornata di League Phase in programma per martedì sera.

Queste le parole del centrale azzurro, rilasciate in conferenza stampa:

“Noi la fiducia nel mister l’abbiamo sempre avuta, così come lui l’ha avuta in noi. Bisognava recuperare un po’ di energie mentali, comunque periodi meno positivi possono capitare. Abbiamo messo in campo tutto e abbiamo speso tante energie che ci hanno portato alla vittoria. L’impegno del gruppo c’è e c’è sempre stato”

“Siamo stati contenti per la vittoria contro l’Atalanta, dopo di quella dobbiamo subito recuperare le energie. Sappiamo che sarà una partita tosta e quindi ci faremo trovare pronti”.

“Parlando del sistema di gioco, abbiamo lavorato con il mister anche l’anno scorso con la difesa a tre. Mi piacciono entrambi i sistemi. Ci è richiesto questo lavoro dei braccetti per il pressing e per il manovra, la squadra è stata brava a trovare le posizioni per affrontare l’Atalanta. Siamo stati bravi e il mister è stato bravo a trasmetterci questi cambiamenti”

“Siamo molto contenti di questo, ovviamente quando giochiamo in casa e abbiamo il supporto dei tifosi ti dà una mano. Il tifo si fa sentire molto. Per quanto riguarda Maradona, questa partita acquisisce ancora più valore e speriamo di regalargli una vittoria. Giocare qui è difficile per tutti, cercheremo di continuare con questa striscia”

“Infortuni? Dobbiamo pensare a lavorare e ad andare forti. Oltre che con lo staff che è di altissimo livello, dobbiamo cercare di recuperare individualmente il più possibile. Per il resto noi dobbiamo andare in campo e dare il massimo”

“Sicuramente dobbiamo mettere tanta energia. Sarà una partita tosta, il Qarabag viene da un buon percorso e sarà una partita che richiederà tanta energia e impegno. Cercheremo, come detto prima, di prepararla il meglio possibile per vincerla”

“Noi siamo una squadra che cerchiamo di dare pressione alta, cerchiamo di recuperare la palla più vicina alla porta avversaria per fare gol. Duelli individuali ci saranno e starà a noi vincerne il più possibile”

“Per certe cose bisogna fare attenzione con le preventive, quindi prepararsi subito in difesa e fare attenzione alla fase di ripartenza degli avversari. Questo sistema ci permette di aiutare più la manovra offensiva, non dimenticando l’aspetto delle preventive”

“Loro sono sicuramente molto intensi, lavorano molto sulle ripartenza e sono bravi ad accerchiare gli avversari quando attaccano. Ci saranno tanti 1 vs 1, starà a noi riuscire a vincere questi duelli per mantenere il possesso e cercare di segnare”

“L’attenzione ci deve essere sempre da parte di tutta la squadra. Bisogna prepararsi con le preventive quando gli avversari recuperano palla. Mi trovo bene sia da braccetto che da centrale. Cambiano un po’ i movimenti, però anche l’anno scorso ho giocato in entrambe le posizioni e mi ci trovo bene in entrambe”