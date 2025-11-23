Napoli vince, ma che fatica contro Sassari: senza Mitrou-Long, Flagg fa la voce grossa

Guerri Napoli conquista due punti battendo Banco di Sardegna Sassari 86-75: super Flagg con 24 punti, bene anche Bolton e El Amin.

Primo quarto

Magro lascia Mitrou-Long fuori dal quintetto base, con capitan Gentile a sostituirlo. Simms comincia male con una palla persa, una tripla sbagliata e due falli in tre minuti. Flagg si carica la squadra, ma Sassari inizia con il piede giusto. Ottime le percentuali da due nel primo periodo. Napoli però concede troppo nel pitturato e dal perimetro. Ceron e Buie i più ispirati. Nel finale di quarto, gli azzurri riescono a portarsi in vantaggio. 24-21

Secondo quarto

Beliauskas punisce dall’arco, Napoli resta sopra grazie ai canestri di Bolton, Flagg ed El Amin. Azzurri aggressivi, portano Sassari a perdere tanti possessi. A 3′ dall’intervallo, Buie e Thomas provano a restare attaccati con il punteggio. Napoli torna a +10 con Flagg, particolarmente ispirato. I sardi però mantengono vive le speranze, grazie alla loro fisicità e tenacia. Seck tiene Sassari sul -9 all’intervallo. 48-39

Terzo quarto

Beliauskas continua ad essere una minaccia da tre, ma gli azzurri tengono botta con Bolton. A metà quarto, El Amin e Croswell entrano per dare un cambio alla manovra di Napoli, che per due minuti e mezzo smette di costruire e realizzare canestro. Magro costretto al timeout. Sassari si riavvicina pericolosamente a 3′ dal termine del quarto con il -4. Bolton smuove il tabellino di Napoli dopo oltre quattro minuti di confusione e possessi sprecati. Ma l’assenza di Mitrou-Long si fa sentire. Tanti errori in difesa, tante seconde palle concesse e poca lucidità in attacco. 63-57

Quarto quarto

Sassari comincia subito a martellare dall’arco con Johnson e Beliasuskas. Croswell prova a riscattarsi da una gara piena di alti e bassi, realizzando quattro punti sin da subito. Bella tripla di Bolton a 7′ dalla fine, che porta Napoli sul +5. Buona inerzia azzurra, con Gentile che va in appoggio al tabellone e porta il punteggio sul 74-65. Coach Mrsic va subito al timeout. Nel finale è decisiva la stoppata e la tripla di Simms, che chiude il suo tabellino proprio con 3 punti. Napoli vince una partita difficile. 86-75

Coach Magro: “Vincere a Napoli è bello”

Il commento a caldo di coach Magro al termine della vittoria contro Sassari:

“Dedico questa vittoria a mia figlia Emma. È stata una settimana difficile con l’assenza di Mitrou-Long, con Treier che aveva subito un colpo…Nella pallacanestro, come nella vita, se uno vuole qualcosa alla fine trova il modo. Ci vuole tempo per i progetti. Questa sera volevamo dimostrare al pubblico e a noi stessi che ci teniamo”

Sul palazzetto:

“Non sono mai stato un paraculo, ma vincere qua a Napoli è talmente bello che quando non ci riesci ti dispiace anche di più. L’obiettivo è fare un soldout anche quando non giochiamo contro la prima in classifica. Noi vogliamo fare le cose insieme alla città e per la città. Mi sento la responsabilità che vincere dentro questo palazzo è importante”

Sulla preparazione alla partita:

“Durante la settimana avevamo preparato l’attacco alla zona, non pensavamo che la facessero così tanto. I canestri da tre punti sono arrivati nel primo quarto e ci siamo un po’ accontentati. Nel finale, giocando anche più semplice. Che partita di Bolton e Croswell”

Sugli italiani: