Grande sorpresa per tutti i tifosi del Napoli, è successo in città: il comunicato UFFICIALE

Lo Store SSC Napoli di via Calabritto riapre dopo un restyling completo che aggiorna l’immagine del club in chiave contemporanea. Il nuovo spazio propone linee pulite, materiali moderni e un’identità visiva che segue il percorso già avviato con il punto vendita di San Domenico. L’obiettivo è offrire ai tifosi un ambiente accogliente, riconoscibile e coerente con lo stile del club, valorizzando prodotti e storia societaria. Una riapertura che rinnova la presenza del Napoli nel cuore della città, annunciata quest’oggi dalla società partenopea sui propri canali ufficiali.

Un nuovo spazio nel cuore della città

Lo Store SSC Napoli di via Calabritto ha riaperto le porte con un’immagine completamente rinnovata. L’ambiente è stato ridisegnato seguendo uno stile essenziale e curato nei dettagli, con l’obiettivo di proporre un’esperienza moderna e coerente con l’identità del club. Le scelte estetiche richiamano la nuova linea inaugurata nel punto vendita di San Domenico. Tonalità di azzurro, blu profondo e accenti argento definiscono un linguaggio più attuale, impreziosito da elementi metallici satinati che rendono lo spazio raffinato e ordinato.

Palette, materiali e display ripensati

Il restyling ha coinvolto anche la struttura interna, con espositori leggeri in metallo e superfici minimal. Una scelta funzionale a mettere in risalto sia i prodotti sia i simboli legati alla storia del club. Il risultato è uno Store che rispecchia al meglio l’identità visiva della SSC Napoli e che punta a rendere più immediato il rapporto con i tifosi. Il nuovo assetto permette di vivere un ambiente omogeneo e riconoscibile, in linea con il percorso di aggiornamento intrapreso dalla società negli ultimi mesi.

Una presenza rinnovata e accogliente

Lo Store di via Calabritto vuole rappresentare un punto d’incontro per i sostenitori azzurri, grazie a uno spazio raccolto e curato che invita a condividere la passione quotidiana per il club. L’attenzione al design e alla funzionalità contribuisce a rafforzare la presenza della SSC Napoli nel centro cittadino, confermando l’importanza di un luogo dedicato ai prodotti ufficiali e ai vari elementi dell’identità societaria.

Gli orari aggiornati sono i seguenti: