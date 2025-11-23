Curva A e Curva B contro De Laurentiis e Saviano: il comunicato diventa virale – FOTO

Sta divenendo virale in queste ore, sui social, il comunicato congiunto da parte di Curva A e Curva B nei confronti del presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, e dello scrittore, nonché tifoso azzurro, Roberto Saviano. In particolare, stando al comunicato diffuso sui social in uno scatto pubblicato dalla pagina Instagram @lavocedelpopolo.

News Napoli, il comunicato di Curva A e Curva B contro ADL e Saviano

Il comunicato in questione mette nel mirino sia Aurelio De Laurentiis che Roberto Saviano: in particolare, il tifo organizzato, stando alle parole scritte in queste righe che stanno divenendo virali.

“Hai provato a comprarci sin dal primo giorno, ma noi non siamo stati mai sul mercato e tu questo non l’hai ancora accettato”, si legge nel messaggio recapitato a distanza nei confronti del patron De Laurentiis.

Nei confronti di Saviano, invece, l’accusa del mondo ultras è di strumentalizzare la città per un tornaconto personale. Di seguito, lo scatto che sta facendo il giro della rete: