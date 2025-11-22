Napoli – Atalanta, il grande ex è al Maradona: ecco di chi si tratta! – FOTO

Grande atmosfera allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida tra il Napoli e l’Atalanta: i tifosi vogliono trascinare i propri beniamini in un momento esattamente non esaltante per il gruppo guidato da Antonio Conte. Tanti i sostenitori presenti sugli spalti di Fuorigrotta e non mancano quelli illustri: nel pre gara, infatti, è stato inquadrato anche l’ex capitano azzurro, Lorenzo Insigne.
Insigne al Maradona per Napoli – Atalanta: grande sorpresa per i tifosi
Lorenzo Insigne è al Maradona per assistere alla partita del suo ex Napoli contro l’Atalanta. Il calciatore, ora svincolato, è rimasto legato molto ai colori della squadra del suo cuore, così come dimostrato in più occasioni dall’ex numero 24 partenopeo.
Insigne, tra l’altro, è in questi giorni al centro di numerosi rumors di calciomercato, con la Lazio che sarebbe forte sulle sue tracce in vista del prossimo gennaio.